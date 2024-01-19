Avrupa’dan kalıcı ateşkes çağrısı

Avrupa Parlamentosu ilk kez Gazze’de “kalıcı ateşkes” ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşa bir çözüm bulunması için siyasi çabaların başlatılması çağrısında bulundu.

Ateşkes talebi, Avrupa Parlamentosu’nun Ekim ayında kabul ettiği ve Gazze’deki sivillere yardım akışının hızlandırılması için insani “duraklama” çağrısında bulunan önceki tutumunda önemli bir değişimi temsil ediyor. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan Gazze Şeridi’nde ateşkes kararının “küresel” hale getirilmesi için Uluslararası Adalet Divanı’nda “destekleyici” bir Avrupa tutumu oluşmasını istediğini açıkladı. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Hareketin Sözcüsü Cemal Nazzal, “Avrupa ülkelerini, Filistin Devleti’ni tanımaktan başlayarak güçlü ve etkili bir rol oynamaya ve Filistin Devleti topraklarının sömürgeci işgalini ve bu topraklardaki ihlalleri durdurmaya” çağırdı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 162

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.