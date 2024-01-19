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20 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Avrupa’dan kalıcı ateşkes çağrısı

19 Ocak 2024, Cuma 17:00
Avrupa Parlamentosu ilk kez Gazze’de “kalıcı ateşkes” ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşa bir çözüm bulunması için siyasi çabaların başlatılması çağrısında bulundu.

Ateşkes talebi, Avrupa Parlamentosu’nun Ekim ayında kabul ettiği ve Gazze’deki sivillere yardım akışının hızlandırılması için insani “duraklama” çağrısında bulunan önceki tutumunda önemli bir değişimi temsil ediyor. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, Avrupa Parlamentosu tarafından oylanan Gazze Şeridi’nde ateşkes kararının “küresel” hale getirilmesi için Uluslararası Adalet Divanı’nda “destekleyici” bir Avrupa tutumu oluşmasını istediğini açıkladı. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Hareketin Sözcüsü Cemal Nazzal,  “Avrupa ülkelerini, Filistin Devleti’ni tanımaktan başlayarak güçlü ve etkili bir rol oynamaya ve Filistin Devleti topraklarının sömürgeci işgalini ve bu topraklardaki ihlalleri durdurmaya” çağırdı.

Haber Merkezi

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