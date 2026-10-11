Yüzde 1170 artışı kim açıklayacak?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, gübre fiyatlarında Haziran 2020–Mayıs 2026 döneminde yüzde 1170’e ulaşan artış olduğuna dikkati çekerek, Dünya Ticaret Örgütü kapsamında yapılan anlaşmaların gübre ithalatı ve fiyatlarıyla bağlantısının araştırılmasını istedi.

Son üç yılda 7,2 milyon ton ihtiyaç fazlası gübre ithal edildiğini ileri süren Aydal, “Gerçekten ithal edilmiş midir, edilmişse nerede kullanılmıştır?” diye sordu. 2021 yılındaki gübre tüketimi ile sonraki yılların ithalat miktarlarını karşılaştıran Aydal, ihtiyaç fazlası ithalat yapıldığını ileri sürerek şunları söyledi: “Dikkat edilirse 2023, 2024 ve 2025 yıllarında her sene 2,5 milyon ton fazladan gübre ithalatı yapılmıştır. Dikkati çeken bir diğer husus da 2021 yılındaki tüketim miktarıdır. Bu yıl sadece 4,5 milyon ton gübre tüketilmiştir. Eğer Türkiye için 4,5 milyon ton gübre yeterli ise ne olmuş da son üç yıl 7 milyon ton ve üzeri gübre ithal edilmiştir? Böylece son üç yılda fazladan ithal edilen gübre miktarı 7,2 milyon tondur. Ekilen topraklardaki ciddi azalış göz önüne alınırsa gübre kullanımındaki bu artışların gerçek sebebi anlaşılamamıştır.”

Ankara - Anka