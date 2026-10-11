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Bu çocukları İsrail katletti - 3 yılda 22 bin çocuk şehit edildi

11 Ekim 2026, Pazar 01:15
İsrail’in Gazze Şeridi’nde 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda 21 bin 976’sı çocuk, 74 bin 237 Filistinlinin can verdiği, 175 bin 267 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının hazırladığı “Soykırım Savaşının 3 Yılı” başlıklı raporda, saldırıların yol açtığı can kayıpları, çocukların durumu ve sağlık sistemindeki yıkıma ilişkin veriler paylaşıldı. Rapora göre katledilenlerin 21 bin 976’sını çocuklar, 11 bin 301’ini kadınlar, 5 bin 405’ini yaşlılar ve 35 bin 555’ini erkekler oluşturuyor. Çocukların toplam can kaybı içindeki payı ise yüzde 29,6. Yaralananlar arasında 45 bin 569 çocuk, 24 bin 537 kadın ve 12 bin 269 yaşlı yer alıyor.

 

Yetersiz beslenme sebebiyle 466 kişi can verdi

İzleme döneminin başlangıcından bu yana yetersiz beslenme nedeniyle 157’si çocuk, 466 kişinin can verdiği belirtildi. 5 yaşından küçük çocuklarda 2024’te 40 bin 32, 2025’te 94 bin 86 ve 2026’nın Ocak-Ağustos döneminde 23 bin 883 akut yetersiz beslenme vakası kaydedildi. Bu vakaların 2024’te 7 bin 619’unun, 2025’te 17 bin 949’unun, 2026’nın ilk 8 ayında ise 3 bin 148’inin ağır akut yetersiz beslenme olduğu aktarıldı.

Gazze’deki 38 hastanenin tamamı hedef alındı

Rapora göre Gazze’deki 38 hastanenin tamamı hedef alındı. Hastanelerin 19’u hizmet dışı kalırken, diğer 19’u kısmen faaliyet gösteriyor. Bölgede ayrıca 12 sahra hastanesi hizmet veriyor. Birinci derece sağlık hizmeti sunan 158 merkezin tamamının hedef alındığı, bunların 64’ünün hizmet dışı kaldığı, 94’ünün ise kısmen çalıştığı belirtildi. Sağlık çalışanlarından 1723 kişinin hayatını kaybettiği, 362’sinin gözaltına alındığı aktarıldı. Sağlık tesislerinin 825 kez, ambulansların ise 216 kez hedef alındığı kaydedildi.

Savaş sırasında doğan 612 çocuk öldürüldü

Raporda, can veren çocukların 1125’inin bir yaşından küçük olduğu, 5 yaşından küçük çocuklarda can kaybının 5 bin 444’e ulaştığı belirtildi. Savaş sırasında dünyaya gelen 612 çocuğun öldürüldüğü, çocuklarda 1134 uzuv kaybı vakasının kaydedildiği aktarıldı. Gazze’de 71 bin 846 çocuk yetim kalırken, 914 bin 102 çocuk eğitimden, 1 milyon 204 bin 102 çocuk ise gıda güvenliğinden mahrum kaldı. 5 yaş altı çocuklarda ölüm hızının 2022’de her 1000 canlı doğumda 13,6 iken, 2025’te 33,4’e yükseldiği kaydedildi.

AA

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