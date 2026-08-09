İkinci el araçlar yaşlandı

Türkiye’de otomobil sahibi olmanın maliyeti yükseldikçe ikinci el pazarı da yaşlanıyor. Alım gücündeki erime ve krediye erişimde yaşanan zorluklar tüketicinin rotasını daha eski araçlara yöneltirken, yılın ilk 6 ayında el değiştiren otomobillerin üçte biri 16 yaş ve üzerindeki araçlardan oluştu.

Veriler, özellikle pazarın uzun yıllardır lokomotifi olan 2-8 yaş grubundaki araçların gözden düştüğünü ortaya koydu. Buna karşın daha yaşlı ve düşük fiyatlı otomobillere olan ilgi belirgin şekilde arttı. 16 yaş ve üzerindeki otomobil grubunda 1,1 milyon araç el değiştirdi. İstanbul-Haber merkezi

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