"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil

10 Ağustos 2026, Pazartesi
Türkiye gazetesi yazarı Ömer Ekinci, şehirlerde kafelerin dolu olmasının ekonomik refah göstergesi olmadığını belirterek, kriz dönemlerinde insanların büyük harcamalardan vazgeçip küçük ve karşılanabilir lükslere yönelmesini ifade eden “ruj etkisi”ne dikkat çekti.

Ev alamayan, tatile gidemeyen veya ailesiyle restoranda yemek yiyemeyen insanların kahve, tatlı ve uygun fiyatlı yiyeceklere yöneldiğini kaydeden Ekinci, “Bugün caddelerimizi dolduran kafe kalabalıkları, aslında bir refah göstergesi değil; tam tersine, daralan bütçelerin bulduğu küçük nefes alma alanlarıdır” dedi.

Dört kişilik bir ailenin lokantada yemek maliyetinin 2-3 bin liraya ulaştığını belirten Ekinci, “Halk, sofrayı küçültmüş; kafeye taşınmıştır. Bu bir zenginleşme değil” ifadelerini kullandı. Ekonomideki tablonun doğru okunması gerektiğini vurgulayan Ekinci, “Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil; sofralar boş olduğu için ekonomi kötüdür” değerlendirmesinde bulunarak, gençlerin üretim, mühendislik, teknoloji ve tarım gibi katma değer sağlayan alanlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 394
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    10.08.2026 15:53:43

    Kira artışı için gençleri kötüleyenlere bir çift sözüm var.Pekii işyeri kiralarına ürettiği,kar ettiğini verdiği halde yetişemiyen esnaf,tacir,üretici sanayicinin feryadından haberiniz var mı. Nerede o .Biz her kesim ile içiçe olan vatandaşız. Kirasını ödeyemeyen işçi,esnaf ve ürettiğini maliyetinin altında sattığı için tekrar üretmek istemeyen,borca girip ürettiğinde ise tarlasını,traktörünü,evini kaybeden çiftçiden haberiniz var mı. Geçen hafta bir emlakçı kardeşim şunu dedi'Ağabey kiracılarımız kiralarını ödeyemiyor.Eee düne kadar da iktidarı öve öve bitiremiyen dostumuzunda fazla değil borcu yarım milyoncuk muş.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Avrupa, kuruyan nehirleri konuşuyor

Savaş zemini öncesinde başladık - İİT'den memnuniyet - “Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek”

Enflasyonla mücadelede başarı yok

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

Pentagon’dan mühimmat siparişi!

İsrail kan istiyor

İran’dan bölge ülkelerine iş birliği teşviki

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz

Sosyal gerçeklik olan cemaatler hukukun değil sosyolojinin konusu

Asıl konu çocukları suça sürükleyen sebeplerdir

İkinci el araçlar yaşlandı

Yeni krizimiz borç

Faizlerin yeniden faizlendirilmesine tepki: Yapılandırma ana paranın üzerinde olmalı

Diğer İslâm ülkeleri de katılsın

Başakşehir'de İETT otobüsü ve yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım
Genel

Nurdan Katreler
Genel

SUFYAN THE HOLE-IN-HAND – 1
Genel

Dünyanın 6. tarım ekonomisiyiz
Genel

ABD'li Senatör Murphy: Trump, bu savaşı kaybetti
Genel

LGS - 1. nakil sonuçları açıklandı
Genel

Enflasyonla mücadelede başarı yok
Genel

Ekinci: Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil
Genel

“Çerçeve Yasa” bugün Meclis’te

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.