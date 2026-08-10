Türkiye gazetesi yazarı Ömer Ekinci, şehirlerde kafelerin dolu olmasının ekonomik refah göstergesi olmadığını belirterek, kriz dönemlerinde insanların büyük harcamalardan vazgeçip küçük ve karşılanabilir lükslere yönelmesini ifade eden “ruj etkisi”ne dikkat çekti.

Ev alamayan, tatile gidemeyen veya ailesiyle restoranda yemek yiyemeyen insanların kahve, tatlı ve uygun fiyatlı yiyeceklere yöneldiğini kaydeden Ekinci, “Bugün caddelerimizi dolduran kafe kalabalıkları, aslında bir refah göstergesi değil; tam tersine, daralan bütçelerin bulduğu küçük nefes alma alanlarıdır” dedi. Dört kişilik bir ailenin lokantada yemek maliyetinin 2-3 bin liraya ulaştığını belirten Ekinci, “Halk, sofrayı küçültmüş; kafeye taşınmıştır. Bu bir zenginleşme değil” ifadelerini kullandı. Ekonomideki tablonun doğru okunması gerektiğini vurgulayan Ekinci, “Kafeler dolu diye ekonomi iyi demek değil; sofralar boş olduğu için ekonomi kötüdür” değerlendirmesinde bulunarak, gençlerin üretim, mühendislik, teknoloji ve tarım gibi katma değer sağlayan alanlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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