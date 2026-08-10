Siyasî iktidarı eleştirmek suç değildir

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Müslüman ülkelerde hukuk ve adalet alanında yaşanan problemleri ele aldığı yazısında hukukçu Prof. Dr. Kemal Gözler’in tespitlerine dikkat çekti.

İslam hukukunun güçlü bir hukuk teorisine sahip olduğunu belirten Gözler’in, “İslam hukuku çok gelişmiş bir hukuk teorisine sahiptir” sözlerini aktaran Ocaktan, buna rağmen bugün İslâmî hukukun geçerli olduğu birçok ülkede “adalet olmadığı gibi koyu bir despotizm” hâkim olduğunu ifade etti.

Kur’ân’da adaletin değeri üzerine çok sayıda ayet bulunduğunu hatırlatan Ocaktan, Gözler’in, “İslâm hukukunda siyasî iktidarı eleştirmek veya siyasi iktidara muhalif olmak suç değildir” sözlerinin altını çizdi. Gözler, buna rağmen birçok ülkede siyasi iktidarı eleştirenlerin hapse atıldığını bazı ülkelerde muhaliflerin mallarına el konulduğunu, hatta ölüm cezasına çarptırıldıklarını belirtti. Ocaktan ise bu tablonun sebebini, “kuvvetler ayrılığı” ile “denge ve denetleme” prensiplerinin işlediği bir hukuk devletinin bulunmamasına bağlayarak “Hatırı sayılır bir demokrasi tecrübesine ve hukuk birikimine sahip olan Türkiye’de bile yeterli demokrasi bilinci oluşmadığı için özgürlükler, insan hakları, can ve mal güvenliği teminat altında değildir” dedi.

Haber Merkezi