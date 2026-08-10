Enflasyonla mücadelede başarı yok

Ekonomist Erdal Sağlam, üç yıllık programa rağmen enflasyonun yüzde 30’larda kaldığına dikkat çekerek, “Enflasyonla mücadelede başarılı olunacağına ilişkin güven neredeyse tümüyle kayboldu” dedi.

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, haftalık ekonomi analizinde, 2023 yılı ortasında başlayan enflasyonla mücadele programının üçüncü yılını doldururken toplumsal maliyetinin giderek daha fazla tartışıldığını belirtti. Sağlam, görece finansal istikrar sağlanmasına rağmen programın uzamasının geniş toplum kesimlerinde mağduriyeti artırdığına dikkat çekti.

Sağlam, “Emekli, asgari ücretli gibi dar ve sabit gelirlilerin durumları zaten 3 yıldır iyice ağırlaşmışken, artık KOBİ’ler başta olmak üzere, üretici kesimler de ciddi tehditlerle karşı karşıya. Sanayi üretiminin ekonomide payı gerilemeye devam ederken, yüksek faiz ve düşük kur politikası büyük tasarruf sahipleri ve yabancıya gelir transferlerini hızlandırdı. Biriken bu sorunlar, artık şikayetlerin iyice büyümesine yol açtı. Buna karşılık hala enflasyonun düşeceğine ilişkin güven oluşturulabilmiş değil. Yabancıların, faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle, bir süre daha sıcak para girişini sürdürecekleri görülüyor. Ancak iyice uzayan bu finansal iklim, artık içerideki vatandaşı ve işletmeleri iyice rahatsız etmeye başladı” dedi.



Toplumda rahatsızlık artıyor

Üç yıllık ekonomik programın sonunda, mücadele edildiği söylenen enflasyonun yüzde 30’larda takılmış göründüğünü ifade eden Sağlam, “Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelenin devam ettiğini söylese de enflasyonla mücadelede başarılı olunacağına ilişkin güven neredeyse tümüyle kayboldu. O nedenle de “enflasyonla mücadele yerine piyasaların artık gevşetilmesi” yönündeki talepler hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin, başlayan kritik küresel siyasî ve ekonomik değişim sürecine hazırlıksız yakalandığı çok açık. Bu koşullarda ülkenin geleceğini güvence altına alacak yeni bir başarı hikâyesi yazılabilmesi çok zor görünüyor. Mevcut koşullar biran önce düzeltilemediği takdirde, hayat koşullarına bağlı toplumsal rahatsızların daha da artması kaçınılmaz olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi