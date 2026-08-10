İsrail kan istiyor

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılmamasının Tel Aviv için daha iyi olacağını belirtti. Kanal 14 televizyonuna konuşan Enerji Bakanı Cohen, Hürmüz Boğazı üzerine ABD ile görüşmeler yürüten İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Cohen, “Bence bizim açımızdan bir anlaşma olmaması daha iyi olur. İran’a baskı yapmaya devam edebiliriz” dedi. “Rejimin düşmesine yol açacak tüm tohumları ektiğimizden emin olduk” ifadesini kullanan Cohen, Tahran yönetiminin iki veya üç yıl sonra devrileceğini ileri sürdü. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD olmadan İran’a saldırı düzenleme ihtimalini hâlâ masada tuttuğu ve hazırlık yaptığını iddia etmişti. AA

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