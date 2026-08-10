İran’dan bölge ülkelerine iş birliği teşviki

İran lideri Mücteba Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

Hamaney’in Başdanışmanı Velayeti, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada Velayeti, “Amerika ve Siyonist rejimin yenilgisi, bölgedeki güvensizliğin ana nedeni olan yabancı güçlerin bölgeden ayrılması gerektiğine dair inancı güçlendirmiştir. Bölge ülkeleri, artan işbirliğiyle güvenliği sağlayabilirler” ifadelerini kullandı. AA

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