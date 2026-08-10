Pentagon’dan mühimmat siparişi!

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran’a yönelik saldırılarla mühimmat stokunun azalması sebebiyle savunma sanayisi şirketlerinden silah üretimi ve teslimatını hızlandırmalarını istediği belirtildi.

The Washington Post’un ulaştığı ve daha önce yayınlanmayan Pentagon belgesine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, şirketlerden “çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri” oluşturma veya kritik kabiliyetlerin üretimini artırma planlarını 21 gün içinde Pentagon’a sunmalarını istedi. “Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez” ifadesini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin şimdi genişletilmesi gerektiğini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.