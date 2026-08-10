Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra da Rabbi onu (Âdem’i) peygamber seçti, tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Tâhâ Sûresi: 122 HADİS: Her ziyafet veren kişi ziyafetine gelinmesini sever. Allah’ın ziyafet sofrası da Kur’ân’dır. Kur’ân’ı ihmal etmeyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 3019

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