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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

10 Ağustos 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sonra da Rabbi onu (Âdem’i) peygamber seçti, tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

Tâhâ Sûresi: 122

HADİS:

Her ziyafet veren kişi ziyafetine gelinmesini sever. Allah’ın ziyafet sofrası da Kur’ân’dır. Kur’ân’ı ihmal etmeyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 3019

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