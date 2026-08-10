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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Orta Doğu Uzmanı Mustafa Özcan: Gayretlerin olgunlaşması lazım

10 Ağustos 2026, Pazartesi 03:31
Gazeteci yazar Mustafa Özcan, Mekke Anlaşması’nın bölgede yeni bir denge oluşturabileceğine dikkat çekerek, İslâm ülkeleri arasındaki gayretlerin netice vermesi için “Olgunlaşmaya ve sığ düşüncelerden kurtulmaya ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında önceki gün imzalanan Mekke Anlaşması dünya ve bölge siyaseti için yeni bir gündem oldu. Anlaşmayı kimileri “tarihî bir adım” olarak yorumlarken bazıları ise “BOP’un tamamlayıcı adımı mı?” sorusunu soruyor. Gazetemizin eski yazarlarından ve Ortadoğu uzmanı Mustafa Özcan da bu anlaşmanın Üstadın zikrettiği İttihad-ı İslam’ı getirebilme potansiyeli taşıdığını söylüyor. Tabiî bazı şartlara bağlı.  

Kıskaç ittifak arayışını hızlandırdı

Körfez Savaşı devam ederken Mekke Anlaşması’nın imzalanmasının bir çelişki olmadığını belirten Özcan, “Zira savaşın bir parçası da Körfez ülkeleri üzerinde cereyan ediyor.  Adeta pasif içici konumundalar. ABD İran’a saldırdıkça İran’da -bahaneli veya bahanesiz- Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerine saldırıyor. Elbette bu ülkelerdeki Amerikan üslerini bahane ediyor. Mısır’da Amerikan üssü olmamasına rağmen Dimyat’ta bir Amerikan tanker gemisini de vurmuştur. Kısaca savaşta pek sınır tanımıyor. Suudi Arabistan İran’ın saldırıları ve ABD ve İsrail’in şantajları karşısında kendisini korumasız hissetmektedir. Suudi Arabistan kıskaç altındadır. ABD ile İsrail Muhammed bin Selman’dan İbrahimizm anlaşmalarını onaylamasını isterken İran da bu ülkeye fiilen saldırmaktadır. Bazen bunu Husilere havale etmektedir. Birkaç yıl evvel de Dammam’daki Aramko tesislerini vurmuştur. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri savaşın yayılmasını istemiyorlar. Faturayı onlara ödettirebilirler. Yakıtı Körfez ülkelerinden olmak kaydıyla ABD açısından bunda bir sakınca yok. İran da bölgedeki varlığını pekiştirmek istiyor. Suudi Arabistan üçgen tarafından kuşatılmıştır. Irak, İran ve Yemen’deki Husiler. Bu nedenle de ittifak arayışına girmiştir.”

İran karşısında yeni bir denge

Bediüzzaman Hazretlerinin destek verdiği 1955 yılında imzalanan Bağdat Paktı (CENTO) ile Mekke Anlaşması kıyaslayan Özcan, “Mekke Anlaşması oyunun kurallarının değişmesi demektir. İran karşısında bölgesel bir ağırlık ve sıklet merkezi doğmaktadır. CENTO veya Bağdat Paktı özelde Nuri Said (eski Irak Başbakanı) ile Adnan Menderes ittifakı idi. CENTO’da Pakistan ile İran da bulunuyordu. Mekke ittifakı başta NATO olmak üzere Cento veya Bağdat Paktına bazı yönleriyle benzetilebilir. Lakin karşı eksen şimdi Mısır yerine İran olarak taayyün etmektedir. İranlılar da Mısır’ı Araplardan saymıyorlar. Onlara farklı bir kimlik atfediyorlar. Herhalde bu mutabakatta Sisi’nin olmaması da bu okuma biçimini doğrular nitelikte..” ifadelerini kullandı.

Sığ düşüncelerden kurtulmak gerekiyor

Üstadın zikrettiği İttihad-ı İslam’ı getirebilme potansiyeli olup olmadığı ile ilgili Özcan, “Bu gelişme Bediüzzaman’ın öngörülerini doğrular mı? Potansiyel olarak evet! Bu biraz da anlaşmanın uygulanma biçimi ve genişlemesine bağlı. İslam ülkeleri ümmetin Salih birer uzvu haline gelirlerse neden olmasın? Lakin bunun için olgunlaşmaya ve sığ düşüncelerden kurtulmaya ihtiyacımız var. Geleceğimize pranga olan geçmişin tortularından kurtulmalıyız. Bunun çaresi nedir? Mısırlı gazeteci Cemal Sultan’ın dediği gibi belki İran’ın 1988 yılında olduğu gibi yeniden bir zehirli kupadan içmesi gerekebilir.  Bu belki bir muhasebe için gerekli olabilir. Ayrıca herkes için de geçerlidir. Bir temenni ile bitirelim: Allah bu adımı hayırlara vesile kılsın” dedi.

 

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Yorumlar

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  • İbrahim

    10.08.2026 17:57:22

    Bu anlaşmanın zamanı manidar değil mi? Eğer iran savaşından önce olmuş olsaydı doğru hamle olarak düşünülebilinirdi. görülüyor ki, iran geçerli sebepler nedeniyle arabistana vuruyor. ve arabistanın kendini savunacak gücü yok sadece parası var. irana karşı ABD yenilgiye uğradı iç aleminde bir huzursuzluk başladı. ve ben bu iranla başedemiyecem kardeşi kardeşe kırdırmak için bir formül bulunması gerekti. üst akıl içinde bu formülden başkası düşünülemezdi. madem iyi niyet var, olgunlaşması için. en evel filistin ve iran da olması gerekir. aksi takdirde bu yahudiye hizmeten öteye geçmez.

  • Turgay Namdar

    10.08.2026 13:23:15

    Gazetemizin makul-müspet duruşunu tebrik ediyorum.

  • S. Pelin Kurukahveci

    10.08.2026 11:20:01

    Mustafa Özcan beyi tekrar bu sayfalarda görmek beni mutlu etti. İslam dünyası hakkında yazdığı yazıları severek okurdum. Onun yazıları ile islam dünyasını tanıdım. Mekke anlaşması da inşallah hayırlara vesile olsun. Allah sonunu hayır getirsin. Tesiri yaratan Allah'tır. Bağdat Paktı'da bir işe yaramadı ama Üstadımızın nasıl sevindiğini biliyoruz. Her şeye karşı olan muhalifler gibi değiliz.

  • Turgay Namdar

    10.08.2026 10:49:37

    Gazetemizin makul çizgisini ve hırçın intikam muhalefeti yapanlardan etkilenmeden soğukkanlı duruşunu tebrik ediyorum. Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

  • Avni Demirkazık

    10.08.2026 10:46:25

    BOP taşeronları mı ittihadı islamı gerçekleştirecek? Şaşarım bu akla...

  • Hüseyin İlhan

    10.08.2026 06:58:42

    MEKKE Antlaşmasının imzacı şahsiyetlerine baktığımızda aziz üstadımızın arzu ettiği,teşvik ettiği bir İTTİHAD-I İSLAM'ı gerçekleştirecek şahsiyetler olmadığı net. 1-SA.İdarecisi bir kere eli kanlı ,rabbimizin verdiği nimeti israf,gayrr-ı meşru işler için istimal ettiğini görüyoruz. 2-Ülkemiz idarecisinin ise din kardeşini katleden siyonist katillere destek veren bir müslüman ülke idarecisi.YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ ve BOP Eşbaşkanı yapılması temelden bunun ruhunun dahi bulunmadığını gösteriyor.Zira cani,katil,terörist devletin daima karlı,kazanan olduğu vasatta ülkemiz idarecisinin katkı,destekelri için yüzlerce delil var.

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