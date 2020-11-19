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19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Avustralyalı askerlerin Afganistan’da 39 sivili öldürdüğü ortaya çıktı

19 Kasım 2020, Perşembe 09:26
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koydu.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi'nin (IGADF) dört yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklandı.

Yüzlerce tanığın dinlendiği ve 25 askerin karıştığı 57 olayın incelendiği rapordaki bulguları değerlendiren Campbell, raporun bazı askerlerin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söyledi.

Raporda yer verilen yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok." ifadesini kullandı.

Campbell, Afganistan halkından özür diledi

Elde edilen verilere göre ellerinde, Avustralya Savunma Kuvvetlerindeki (ADF) 25 personelinin ya suçları işlediğine ya da en azından ciddi suçlara karıştığına dair "inandırıcı bilgiler" olduğunu vurgulayan General Campbell, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." dedi.

"Avustralya’nın kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerekir"

Raporu hazırlayan ADF Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton, meselelerin mahkemeye çıkmadan önce bile Federal Hükümetin, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine inandığını bildirdi.

Cesetlerin yanlarına silah ve bomba yerleştirmişler

Bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için bazı silah ve bombaları yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere ulaştıklarını aktaran Tümgeneral Brereton, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar kasıtlı hukuka aykırı cinayetlerin gizlenmesi amacıyla kullanılmak üzere geliştirildi. Ele alınan olaylar bir savaş suçuna ilişkin inandırıcı bilgilerin bulunduğu tespit edilen davalar, öldürülen kişinin savaşçı olmadığı açık olan veya olması gereken davalardır."

Soruşturmayı yürüten müfettişler raporu, Avustralyalı askerlerin 2005 ila 2016 arasındaki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeye ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırladı.

Rapor, toplam 36 olayın cezai soruşturma yapılması için Avustralya Federal Polisine (AFP) sevk edilmesini tavsiye ediyor.

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.

AA

Etiketler: Avustralyalı asker, Afganistan, sivil
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