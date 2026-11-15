Bahreyn halkına çağrı: "En yakın güvenli yere gidin"

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bir kez daha mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında halka en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ikinci kez tehlike uyarısına dikkat çekildi. Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi. Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi. Bakanlık, kısa bir süre önce mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu. AA

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