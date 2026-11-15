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15 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

İran: Muhtemel saldırılara vereceğimiz cevap kısa süreli olmayacak

15 Kasım 2026, Pazar 16:21
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, İran'ın ülkeyi hedef alacak olası bir saldırıya vereceği cevabın kısa süreli ve sınırlı olmayacağını söyledi.

Kaşkavi'nin, ülkesine yönelik olası saldırılara ilişkin yaptığı açıklama İran medyasında yer aldı.

Savaşı "düşmanın" başlatacağını ancak bitişinin İran tarafından olacağını söyleyen Kaşkavi, ülkesinin savunma ve saldırı alanında önemli gelişmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Kaşkavi, İran'a yönelik kısa süreli olası saldırı durumunda ülkesinin yalnızca birkaç gün sürecek sınırlı bir karşı operasyonla yetinmeyeceğini ifade etti.

Ayrıca, "düşmanın" harekete geçmesi halinde birçok sürprizle karşılaşacağını kaydeden Kaşkavi, "Mantık, her zaman elimizin tetikte olmasını gerektirir. Ancak saldırıyı başlatan biz değiliz, biz savunma pozisyonundayız. İran görece caydırıcılık meydana getirdi. Şu an savaş halindeyiz. Topraklarını düşmana kullandıran ülkeler tazminat ödemeli." ifadelerini kullandı.

AA

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