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15 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Denetimsizlik soyguna kapı açıyor

15 Kasım 2026, Pazar 02:26
Karar yazarı Figen Çalıkuşu, Türkiye’nin GRECO’nun yolsuzlukla mücadeleye yönelik 54 tavsiyesinden 28’ini uygulamadığını belirterek, denetim mekanizmalarının işletilmemesinin büyük soygunlara kapı açtığını vurguladı.

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Karar yazarı Figen Çalıkuşu, fon vurgunu iddiaları üzerinden Türkiye’deki denetim ve hesap verebilirlik eksikliklerini ele aldı. Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiyelerinin uygulanmadığına dikkat çeken Çalıkuşu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, yargı mensupları ve kolluk kuvvetlerine yönelik denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bazı haberlerde 150 milletvekili veya yakınının, 180 yargı mensubunun ve 30 vali ile kaymakamın dolandırıcılık fonlarıyla bağlantılı olduğunun ileri sürüldüğünü aktaran Çalıkuşu, yolsuzluğa karşı alınması gereken önlemin GRECO tavsiyelerini uygulamak olduğunu vurguladı.

54 tavsiyenin 28’i uygulanmadı

Türkiye’nin 2004 yılından bu yana GRECO üyesi olduğunu hatırlatan Çalıkuşu, 29 Eylül’de açıklanan verilere göre Türkiye’ye yapılan 54 tavsiyenin yalnızca 10’unun tamamen, 16’sının kısmen uygulandığını, 28’inin ise hiç uygulanmadığını belirtti. Türkiye’nin raporların tamamının yayımlanmasına izin vermediğini ifade eden Çalıkuşu, “GRECO, bu ‘yasak’ nedeniyle 29 Eylül 2026’da son uyum raporlarının yalnızca özetlerini açıklayabildi” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da tavsiyelere dikkat çektiğini belirten Çalıkuşu, Babacan’ın uygulanmayan veya kısmen uygulanan 44 tavsiyeye ilişkin düzenlemelerin Meclis’e getirilmesini istediğini aktardı.

Milletvekillerinin mal varlıkları denetlenmeli

Milletvekillerine ilişkin yedi tavsiyenin hiçbirinin tamamen uygulanmadığını vurgulayan Çalıkuşu, bunların başında kapsamlı bir etik çerçeve oluşturulması, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve mal varlığı bildirimlerinin doğrulanmasının geldiğini belirtti. Çalıkuşu, “Özetle; milletvekillerinin görev süreleri boyunca ekonomik durumlarındaki değişimin ve olası çıkar çatışmalarının denetlenebilmesi” ifadelerini kullandı. Üst düzey yürütmeye ilişkin 16 tavsiyenin 14’ünün hiç uygulanmadığını belirten Çalıkuşu, kamu kaynaklarının dağıtımı, ihaleler ve teşviklerde yetki kullanan yöneticilerin ekonomik çıkarlarının denetlenmesinin önemine dikkat çekti.

Yargı ve kollukta da denetim eksikliği

Yargı mensuplarına yönelik 15 tavsiyenin yalnızca altısının tamamen uygulandığını aktaran Çalıkuşu, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun bağımsızlığı ile hâkim ve savcıların görev güvencesine ilişkin eksikliklerin sürdüğünü belirtti. Polis ve jandarmaya yönelik 16 tavsiyenin ise yalnızca dördünün tamamen uygulandığını ifade eden Çalıkuşu, bağımsız dış denetim, atamalarda şeffaflık ve yolsuzlukları ihbar edenlerin korunması konularındaki eksikliklere işaret etti.

Liste açıklanmıyor, hesap sorulmuyor

GRECO tavsiyelerinin uygulanması halinde fon vurgunlarının önlenebileceğini savunan Çalıkuşu, “GRECO yıllardır daha etkili denetim istiyor... Eğer onun tavsiyelerine uyulsaydı büyük bir ihtimalle ‘fonlarla’ halkı böyle soyamayacaklardı” dedi. İktidar partisi içinden de fon vurgununa karıştığı iddia edilen kişilerin listesinin açıklanması yönünde çağrılar yapıldığını belirten Çalıkuşu, sözlerini şöyle tamamladı: “Liste açıklanmıyor, rapor açıklanmıyor, tavsiyeler uygulanmıyor. Böyle bir ülkede de tarihin en büyük soygunu olabiliyor elbette.”

Haber Merkezi

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