“Faiz batırır” diyenler ne hâle geldi

Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon soruşturmasının yankıları sürerken, yolsuzluk ve haksız kazanç iddialarına yönelik eleştiriler cami kürsülerine de taşındı.

Karar’ın haberine göre, İsmailağa Cemaati vaizi Salih Topçu’nun bir vaaz sırasında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Kamu malının haksız yollarla kullanılmasına tepki gösteren Topçu, faiz karşıtı söylemlerle yetişen bazı kişilerin bugün haksız kazanç iddialarıyla gündeme gelmesini eleştirdi. Dinî hassasiyetlerin yalnızca sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan Topçu, isim vermeden şu ifadeleri kullandı: “Faiz batırır diye diye yetişen insanlar şu anda götürüyor. Girmeyen yok, bulaşmayan yok. Ümmetin malını, milletin malını, devletin malını, kamunun malını... İnsanlar okumuşlar herhalde bunları nasıl götüreceğini öğrenmişler, götürmüşler.” Haber Merkezi

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