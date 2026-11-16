Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Haram oldukları açıklananlar dışındaki hayvanlar size helâl kılınmıştır. Putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden de kaçının. Hac Sûresi: 30 HADİS: Hz. Peygamber bir Sahabîsi ile karşılaştığında onunla tokalaşır ve onun için dua ederdi. Camiü’s-Sağir, No: 3159

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