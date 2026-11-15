Almanya’da alkol yasağı işe yaradı

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), ülkedeki tüm tren istasyonlarında bir ay önce uygulanmaya başlanan alkol yasağının ilk sonuçlarının olumlu olduğunu açıkladı.
DW Türkçe’nin haberine göre, şirket sözcüsü, Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada, yasağın başlamasından bu yana Deutsche Bahn güvenlik görevlilerinin, istasyonlarda alkollü içkiyle görülen 15 binden fazla kişiyi uyardığını kaydetti. Sözcü, uyarılan kişilerin büyük çoğunluğunun yasağa anlayış göstererek şişelerini kaldırdığını ya da istasyondan ayrıldığını belirtti. Yalnızca münferit durumlarda kişilerin istasyonu terk etmeleri yönünde resmî işlem yapıldığını kaydetti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi