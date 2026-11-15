Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı

Fransa’da farklı şehirlerde haftalardır eylemler sürerken hükümet havai fişek satışlarını 27 Kasım'a kadar yasakladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, haftalardır devam eden eylemlerde, eylemciler tarafından okulları ateşe vermek için de kullanılan havai fişeklere karşı önlem alındı. Resmi gazetede yayımlanan hükümet kararnamesiyle, eylemlerde güvenlik güçlerine karşı da kullanılan havai fişeklerin satışları 27 Kasım’a kadar yasaklandı. Ülkenin Val-d’Oise vilayetindeki öğrenci eylemlerinde hava fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmış, ayrıca havai fişeklerle liselerde yangın çıkarılmıştı. Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor. Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı. Eğitim çalışanları 5 Kasım ve 10 Kasım’da greve gitmişti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti. Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300’e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı. AA

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