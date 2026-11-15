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16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Üniversitede hafızlık sınıfı açıldı

15 Kasım 2026, Pazar 23:58
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 19 öğrenci için hafızlık sınıfı açıldı. Sınıfın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hafızlığın emek ve özveri gerektiren özel bir eğitim olduğunu söyledi.

İlahiyat Fakültesi Kur'ân-ı Kerîm Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yunus İşeri de geçen yıl hazırlık sınıfında eğitim gören ve bu yıl birinci sınıfa geçen öğrenciler için fakültede özel bir hafızlık sınıfı açtıklarını ifade etti. Hafız olmak isteyen 19 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten İşeri, "Amacımız ilahiyat eğitimiyle kaliteli, sağlıklı ve sağlam hafızlık eğitimi vermek. Öğrencimiz ilahiyatı tamamlarken aynı zamanda hafızlığını da tamamlamış olacak. Diyanet'in yapacağı sınava girerek belgelerini de alacaklar." ifadelerini kullandı.

AA

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