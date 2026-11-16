Gazze’deki sınır kapıları açılsın

AB, İsrail’e çağrıda bulunarak Gazze’ye insani yardımların derhal ve engelsiz ulaştırılmasına izin verilmesini, bölgedeki tüm sınır kapılarının yeniden açılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi’nde devam eden ağır insanî kriz ve kış koşulları sebebiyle İsrail’e yönelik çağrılarını yineledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki şiddetli seller ve olumsuz hava şartlarının zaten tükenmiş durumdaki halkın yaşam şartlarını daha da çekilmez hale getirdiği vurgulandı.

Yardımlar ulaştırılsın

Açıklamada, İsrail yönetimine açık bir çağrı yapılarak insanî yardım malzemelerinin yanı sıra erken toparlanma desteklerinin geniş ölçekte, derhal ve kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılmasına izin verilmesi istendi.

Gazze’deki tüm sınır kapılarının yeniden açılması gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail’in Birleşmiş Milletler kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına tam imkan tanınmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Nasır Hastanesine yönelik saldırıya kınama

Uluslararası insancıl hukuka her koşulda uyulması gerektiğinin altı çizilen metinde, sivillerin, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Nasır Hastanesine yönelik son hava saldırısının son derece kaygı verici olduğu belirtilerek, ateşkes ilanının üzerinden zaman geçmesine rağmen askerî saldırıların ve temel ihtiyaç maddelerindeki eksikliklerin devam ettiği yinelendi.