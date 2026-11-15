Sınır Tanımayan Doktorlar İsrail'i kınadı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği ölümcül saldırıyı kınadı.

Dünya bu kadar aciz mi? - Gazze'deki hastane 7 defa bombalandı! Sınır Tanımayan Doktorlar katil İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine yönelik ölümcül saldırısını kınadı MSF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nasır Hastanesine düzenlenen İsrail hava saldırısı karşısında büyük bir dehşet ve öfke duyulduğu belirtilen açıklamada, bu ölümcül saldırı kınandı. Açıklamada, hastanenin cerrahi binasının hedef alındığına işaret edilerek, "Saldırı, aralarında bir çocuk ve bir cerrahın da bulunduğu 6 kişinin ölümüne, 52 kişinin ise yaralanmasına yol açtı." ifadesi kullanıldı. Saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, MSF'nin, yaralılar arasında bulunan ve ameliyat edilmesi gereken 2 doktor ile bir hastayı, hastanenin farklı bir binasında tedavi altına aldığı bilgisi verildi. AA

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