İsveç’te yüzlerce kişi İsrail’in saldırılarını protesto etti

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, saldırıların durdurulması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insanî yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Soykırımı durdurun” ve “Sonsuza kadar Filistin” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, “Filistin’e özgürlük” sloganları eşliğinde İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü. Gösteriye katılan Stockholm Direniş Tiyatrosu Müdürü ve aktivist Aydın Amir Hashimi, “Biz bu soykırım karşısında sessiz kalmayacağız, zafer kazanana kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. AA

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