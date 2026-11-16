Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قانونِ إلٰهيده‌كى قوّت و عقائدِ حقّه جهتيله‌در كه بر زمانِ قصيرده شرق و غربى عدالته مظهر و إستيلا ايتدى. Nurdan Katreler Kanun-u İlâhîdeki kuvvet ve akàid-i hakka cihetiyledir ki bir zaman-ı kasîrde şark ve garbı adalete mazhar ve istilâ etti. Bediüzzaman, Eski Said Dönemi Eserleri, Makàlât, s. 37

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