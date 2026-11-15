Trump ailesine soruşturma

ABD’de 3 Kasım 2026’da yapılan ara seçimlerde Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu kazanan Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın ailesi ve yönetiminin Körfez ülkeleriyle milyarlarca dolarlık mâlî ilişkilerini soruşturmaya hazırlanıyor.

Washington Post’un ABD’li yetkililere ve Körfez ülkelerindeki diplomatlara dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar yönetimlerine yaklaşan incelemeler konusunda uyarılar iletildi. Soruşturmanın odağında Trump ailesinin kripto para şirketine yapılan 500 milyon dolarlık yatırım, damadı Jared Kushner’ın şirketine aktarılan 2 milyar dolar ve Katar’ın ABD’ye hediye ettiği 400 milyon dolarlık lüks uçak bulunuyor. İncelemelerin gayrimenkul projeleri, finansal yatırımlar ve diplomatik kararlarla bağlantılı ekonomik anlaşmaları da kapsaması bekleniyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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