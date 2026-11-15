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15 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Adalet bozulduğu için yoksullaşıyoruz

15 Kasım 2026, Pazar 02:18
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’deki yoksulluğun adaletsiz bölüşümden kaynaklandığını belirterek, “Ülkemiz fakir olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için yoksullaşıyoruz” dedi.

DİSK’in “Gelirde Vergide Adalet, Ülkede Adalet” talepleriyle düzenlediği buluşmaların 13’üncüsü Adana Heykel Parkı’nda gerçekleşti. “Hayat pahalı emek ucuz, insanca yaşamak istiyoruz” yazılı pankartın ardında toplanan sendikalılar, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” ve “Sermayeye değil emekçiye bütçe” sloganları attı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’e yükseltmesine ilişkin, “Sürekli olarak düşük hedefler koyuyorlar, ücretlerimizi buna göre belirliyorlar. Yılın sonuna geldiğimizde ise ‘Biz onu tutturamadık, gerçek enflasyon şu kadar olacak’ diyorlar. Bu artık açıkça bir emek hırsızlığı haline gelmiştir” dedi.

Bu tablo tesadüf değil

Çerkezoğlu, İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamaya değinerek, önlenebilir iş kazalarının gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle yaşandığını söyledi. Çerkezoğlu, patlamanın ardından yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Çerkezoğlu, “Her gün beş, altı işçi arkadaşımızı kaybettiğimiz bu tablo, bu kara tablo bir tesadüf değildir. Ülkeyi yöneten iktidarın politikalarından kaynaklanmaktadır. Madende yerin yedi kat dibine giren işçinin yaşamıyla oradaki bir kazma sapı arasında, bir inşaatın on sekizinci katında çalışan işçinin hayatıyla bir asansör vidası arasında hiçbir fark görmeyen sermaye zihniyetinin sonucudur bu ölümler, bu katliamlar” diye konuştu.

Üretiyoruz ama adil paylaşamıyoruz

Çerkezoğlu, şöyle devam etti: “Yaşadığımız açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin nedeni, 25 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ekonomik ve siyasi tercihleridir. Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz ancak ürettiğimizi adaletli paylaşmadığımız için yoksullaşıyoruz. Bizler yoksullaşıyoruz, fakirleşiyoruz ama ülkemiz fakir olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için yoksullaşıyoruz. Hepimizin çalışarak ürettiği değer ve kaynaklar, çocuklarımızın okullarında bir öğün ücretsiz yemek yemesine yeter de artar bile. Yeter ki adaletli bölüşelim, ürettiğimiz değeri hepimiz adil bir şekilde paylaşalım. Bu düzen böyle gitmez. Bu tercihleri, politikaları ve bu düzeni değiştirmek için mücadele edeceğiz.”

Adana - Anka

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