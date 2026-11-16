Üreticiler perişan - “Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz”

Artan maliyetler ve düşük fiyatlar üreticileri perişan etti. Çiftçiler ürünlerini satamazken, işçiler de emeklerinin karşılığını alamamaktan şikâyetçi.

Adana’nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri bu yıl ürünlerine alıcı bulamadıklarından şikayet etti. Üreticiler, artan maliyet ve alım fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zarar ettiklerini, ürünlerinin dalında kaldığını anlattı. Narenciye üreticisi Mehmet Yiğenoğlu, bu dönem tarlasına 1,5 milyon lira civarında masraf yaptığını anlattı. Verdikleri emeğin karşılığını alamadığını kaydeden Yiğenoğlu, ürünlerinin dalda kaldığını ifade etti. Yiğenoğlu, “Bu sene öyle kötü oldu ki hiç satamadık mal, öyle başında kaldı. Limon daha duruyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Maliyeti, 1,5 milyon masraf var, gübresi, ilacı, mazotu halimiz harap. ‘Yandım anam’ türküsü söyleyeceğiz, başka yapacak bir şey yok. Tarım Kredi Kooperatifine 1,5 milyon borç var” dedi.

Çiftçinin hali harap

Üretici Elif Can da narenciye piyasanını bu yıl çok kötü bir dönem geçirdiğini savunarak, şunları söyledi: “Piyasa çok düşük. Bu sene narenciye çok olduğu için satış yok, hep dalında kaldı. Tüccarlar hiç bahçelere bakmadı daha. Çukurova bölgesine bakan yok hep Adana tarafına gidiyorlar. Bizim burası 28 dönüm sadece mandalina olan. Limon da öyle. Limon hiç satılmadı, dalında 1 lira diyorlar. Bu sene bizim bahçeyi hiç satamadık daha şimdiye toplanması gerekiyordu. Hiç soran olmadı daha. Çiftçinin hali harap, yazık. Zeytin, limon her şeyi kesiyorlar, mandalinayı da keseler bu gidişle.”

Adana - Anka

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“Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz”

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, işçilerin ürettiklerinin karşılığını alamadığını belirterek, “Bir bozukluk var, çarkta bir dengesizlik var. Olmaz mı? Elbette olur. Eğer ülkede hukuk ve adalet yoksa bunun ekonomiye yansıması kaçınılmazdır. Çocuklarımızın geleceğine yansır, toplu sözleşmelerimize yansır.

Aldığımız toplu sözleşmelerin bir müddet sonra anlamı kalmayabilir. Evet, biz bunu şu anda yaşıyoruz” dedi. Zorlu ekonomik şartlar karşısında emek örgütlerinin süreci değerlendirerek bir yol haritası belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Artvin - Anka

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Acil müdahale edin

Rize Fındıklı’da kivi üreticisi de düşen alım fiyatları ve ithal ürün rekabeti sebebiyle zor durumda. Geçen yıl 70 TL olan kiviye bu yıl 35-50 TL arasında fiyat verilirken üretim maliyeti 60-65 TL’ye çıktı.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy, “Çiftçinin önünde beş gün, en fazla bir haftalık süre var. Yetkililere sesleniyorum; acil müdahale edin, bekleyecek zamanımız kalmadı” dedi.

Rize - Anka