Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, fon vurgunu iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek, denge ve denetleme mekanizmalarının yetersizliğine dikkat çekti.

Açıklanmasına kim karar verecek?

Yönetilmiyor, sürükleniyoruz Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çökmüştür, bitmiştir” sözlerini hatırlatan Taşgetiren, yönetim ve atama yetkilerinin Cumhurbaşkanı’nda toplanmasının sorumluluğu da aynı noktada yoğunlaştırdığını belirtti. Fon krizinin ekonomik ve toplumsal sonuçlarına işaret eden Taşgetiren, yalnızca sorumluların cezalandırılmasıyla meselenin çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Sistemi sorgulamazsanız, bu kriz biter başkası gelir” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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