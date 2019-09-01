Azerbaycan’a vizesiz seyahat dönemi başladı

Azerbaycan ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşması çerçevesinde bu ülkeyi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması dün başladı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını öngören anlaşma uyarınca iki ülke vatandaşları, 30 güne kadar seyahatlerinde herhangi bir vize işlemine tabi tutulmayacak. Yeni uygulamayla iki ülke ekonomik ilişkileri ve karşılıklı turistik ziyaretlerde artış olması bekleniyor. Sputnik’in haberine göre, konuyla ilgili olarak Temmuz ayında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Eylül 2019’dan itibaren Azerbaycan ile vizelerin kaldırılacağını açıklamıştı.

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