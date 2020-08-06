Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.

AA

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