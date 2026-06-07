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7 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz

07 Haziran 2026, Pazar 00:52
Filistinliler, işgal, abluka ve saldırılara rağmen meşru haklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, bağımsız ve tam egemen Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ettiler.

Fetih Hareketi, 1967 Arap-İsrail Savaşı’nın ardından İsrail’in Filistin topraklarının geri kalanını işgal ettiği “Nekse”nin 59. yıl dönümünde, bağımsız ve tam egemen Filistin devleti kurma hedeflerine bağlı olduklarını bildirdi. Fetih’ten yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının İsrail’in planlarına boyun eğmeyeceği, topraklarını terk etmeyeceği ve ulusal ve tarihi haklarını savunmayı sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, Filistinlilerin ulusal sabitelerine bağlı ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen bir Filistin devleti kurma hakkına sahip oldukları vurgulandı. 

Abluka ve açlığa rağmen mücadele sürecek

Bu yılki yıl dönümünün Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilerin maruz kaldığı gelişmelerin gölgesinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, İsrail, aç bırakma politikaları uygulamak ve insanî yardımların girişini engellemekle suçlandı. Açıklamada, Filistin halkının meşru haklarını elde edinceye ve bağımsız devletini kuruncaya kadar mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

Nekse nedir?

Filistinlilerin “Nekse” (Toprak Kaybetme Günü) adıyla andığı 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın 59. yılında İsrail, Gazze Şeridi’ne doğru genişlettiği Arap topraklarındaki işgalini sürdürüyor. Filistin resmî verilerine göre, Nekse’de 300 bin Filistinli işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nden zorla göç ettirildi, büyük çoğunluğu Ürdün’e göçmek zorunda kaldı.

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Filistin’e yardım ahlâkî bir sorumluluk

Hamas, Arap dünyası ve İslâm ülkelerinden, Gazze Şeridi’nde devam eden katliamlarına son vermesi için İsrail’e baskı yapmalarını istedi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, “Suçlu işgalci Siyonistler, Gazze Şeridi’ndeki sivillere karşı katliamlarını sürdürürken, garantör ülkeler, arabulucular ve sözde Barış Kurulu bu katliamı durdurmakta hatta kınamakta bile yetersiz kalıyor.” ifadelerine yer verdi. Arabuluculara, garantör ülkelere ve Gazze Barış Kurulu’na çağrıda bulunan Kasım, “anlaşmayı tamamen reddeden ve ihlalleri durdurmak için gösterilen tüm çabaları hiçe sayan işgal güçleri üzerinde baskı oluşturmalarını” talep etti. Kasım, “Filistin halkına karşı göz göre göre devam eden bu katliam, başta Arap Birliği ve İslâm İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm taraflara, acil tedbir alma konusunda tarihî ve ahlâkî bir sorumluluk yüklüyor” ifadesini kullandı. 

AA

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