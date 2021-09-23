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23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Başarısız darbe girişiminin ardından Sudan'da yaşanan son gelişmeler?

23 Eylül 2021, Perşembe 15:36
Sudanlı bazı siyasiler, 21 Eylül sabahı yaşanan darbe girişiminin ardından Egemenlik Konseyi Başkanı ve yardımcısının siyasi güçlere yönelttiği sert eleştiriler üzerine, bu açıklamaların darbeden "daha tehlikeli" olduğunu söyledi.

Sudan Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, Al Jazeera televizyonunda katıldığı programda, "Geçiş dönemi, seçimlerle sona erecek ve askeri ve sivil kurumlar yeniden yapılandırılacak." dedi.

Yusuf, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu tarafından siyasilerin darbe girişiminin müsebbibi olarak yansıtıldığı mesajların, demokratik geçiş sürecini tehdit ettiğini söyledi.

Öte yandan geçiş döneminde iktidarı askerlerle paylaşan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) üyesi Cafer Hüseyin de Burhan'ın başarısız darbe girişimini kınamadığını, sivillere saldırdığını, sivil hükümetle ortaklık hakkında sıkıntısı olanın bunu açıkça söylemesi gerektiğini dile getirdi.

Hüseyin, darbe girişimini, asker ve güvenlik güçleri arasında eski rejimin kalıntılarının bulunması nedeniyle ordunun sorumluluğunda olan askeri kurum reform dosyasının tamamlanamamasına bağladı.

"Burhan ve Dagalu'nun konuşmaları, darbeden daha tehlikeli"

ÖDBG liderlerinden Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Taha Osman, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Burhan ve Dagalu'nun bu konuşmaları, darbeden daha tehlikeli" ifadesini kullandı.

Osman, konuşmanın, olanlardan sivilleri sorumlu tutmayı ve orduya duygusal bir konuşma yapmayı amaçladığını savundu.

İktidardaki taraflar arasındaki krizi çözmek için ülke çıkarları doğrultusunda çalışılması gerektiğini dile getiren Osman, "Bu, tehdit söylemi ile gerçekleşmeyecek." diye konuştu.

21 Eylül 2021'de ordu, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, salı sabahı gerçekleştirilen darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Darbenin ertesi günü Özel Kuvvetler mezuniyet töreninde konuşan Burhan, “İktidar sandalyelerine oturmak isteyen siyasi güçler var. Seçimler veya vatandaşların endişeleri ve dertleri ile dertlenen siyasi güçler görmedik. Geçiş döneminde Sudan'da hiçbir parti resmi silahlı kuvvetleri siyasi sahneden kaldıramayacak çünkü seçilmiş hükümet yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kalkışmanın müsebbipleri koltuk ve iktidarla meşgul olan politikacılar"

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da "Askeri darbelerin müsebbipleri vatandaşlara yönelik hizmetleri ihmal eden, koltuk ve iktidarla meşgul olan politikacılardır.” değerlendirmesini yapmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Bunun ardından Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığındaki Egemenlik Konseyi ile Beşir'e karşı halk protestolarına öncülük eden partiler koalisyonu ÖDBG ortaklığında geçiş hükümeti kurulmuştu.

AA

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