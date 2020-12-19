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Başbakan ve milletvekili maaşlarına üç yıl zam yok

19 Aralık 2020, Cumartesi 22:53
Yeni Zelanda’da, koronavirüsü salgınının getirdiği ekonomik şartlar sebebiyle başbakan ve milletvekili maaşlarına üç yıl boyunca zam yapılmayacağı duyuruldu.

Yenİ Zelanda’da ‘salgının getirdiği ekonomik şartlar’ sebebiyle başbakan ve milletvekili maaşlarına önümüzdeki üç yıl boyunca zam yapılmayacağı açıklandı. Yeni Zelanda parlamentosunun bağımsız kuruluşu Ücretlendirme Dairesi, Covid-19 salgınının getirdiği ekonomik şartları gerekçe göstererek siyasilere zam yapılmamasına karar verdi. Açıklamada, şartların göz önünde bulundurulduğu ve üç yıllık süre içinde ekonominin ‘önemli ölçüde iyileşme ihtimalinin olmadığı’ belirtildi. Diken’deki habere göre Başbakan Jacinda Ardern’ın yıllık maaşının 471 bin 49 dolar, muhalefet lideri Judith Collins’in maaşının ise 296 bin 7 dolar olduğu kaydedildi. Bakanların yıllık 217 bin 676 dolar, milletvekillerinin ise ortalama 164 bin dolar kazandığı aktarıldı. Yeni Zelanda’da 2017 yılından bu yana milletvekili maaşlarına zam yapılmadı.

Dünyanın dört bir yanından övgü yağmıştı

38 yaşındakİ Yeni Zelanda Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern, ülkesinin yakın tarihindeki en büyük saldırıdan sonra izlediği tutumla dünya çapında etki oluşturmuştu. Son cami saldırıları sonrasında gösterdiği tutum ise Ardern’in tartışmasız bir şekilde “kritik bir anda doğru şeyleri yapan” etkili bir dünya lideri konu- muna yükseltmişti. Guardian yazarı Suzanne Moore onu şu sözlerle tarif etmişti, “Ardern, eylemiyle, şefkati ve birleştiriciliğiyle yol göstererek farklı bir uzlaşma sağladı. Terör, farklılıkları görür ve yok etmek ister. Ardern farklılıkları görüyor ve onlara saygı gösteriyor, kucaklıyor ve bağ kuruyor.”

Etiketler: başbakan, milletvekili, zam
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