"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Başlangıçta koronavirüsü hafife aldık'

18 Mart 2020, Çarşamba
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa olarak başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldıklarını söyledi.

Ursula Von der Leyen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ''Bence uzman olmayan hepimiz başlangıçta daha Çin'de yani Vuhan'da iken koronavirüsü hafife aldık. Ancak bu arada bunun bizi uzun süre meşgul edecek bir virüs olduğu da anlaşıldı. Tavsiyeleri dinlememiz çok önemli virüsün yayılmaması için. İki hafta önce ya da üç hafta önce kulaklarımıza sert, acımasız gelen tüm bu önlemlerin şimdi olması gerektiğini anladık.'' ifadelerini kullandı.

AB üyesi bazı ülkelerin sokağa çıkma yasağı uygulamalarını da değerlendiren Leyen, bunun üye ülkelerin kendi kararları olduğunu bildirdi.

Von der Leyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse karşı mücadeleyi ''savaş'' olarak nitelendirdiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

''Ben şahsen bu kelimeyi kullanmazdım, ama Fransa Cumhurbaşkanı'nın motivasyonunu anlıyorum. Çünkü koronavirüs esrarengiz bir rakip. Görmüyoruz, rengi yok, tadı yok. Bununla birlikte, çılgınca bir hızla yayıldığını fark ediyoruz. Ayrıca insanları ne kadar etkilediğini de bilmiyoruz. Hiç semptomu olmayan insanlar var, bazıları hafif, bazıları şiddetli ve kısa sürede ölen insanlar var. "

AA

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı

    ABD'de yaşayan Türk çift: Kovid-19'u 3-10 dakikada tespit edebilen kitler ürettik

    Venezuela, koronavirüsle mücadele için IMF'den para istedi

    Avrupa'da üretime ara veriyor

    Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye dönen vatandaşlar hakkında açıklama

    Kovid-19, ABD'nin tamamına yayıldı

    ABD’de Kovid-19 paniği: Silah satışlarında dikkat çeken artış!

    2 ay çok önemli

    'Başlangıçta koronavirüsü hafife aldık'

    İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına ilişkin açıklama

    Ağrı'daki saldırıda yaralanan gümrük personelinden acı haber

    Koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gözlemlendi; vaka sayısı 98'e yükseldi

    Adaletin kör noktası: Gizli tanık

    Ekonomiyi de vuracak

    ''Yürütme organı getirsin, AK Parti getirsin koşulsuz destek vereceğiz"

    Dünya ekonomisi için büyük bir sınav

    ABD ekonomisi durgunlaşabilir

    Kızılay’dan yaşlı ve kronik hastalara market alışverişi

    İtalya'da ölü sayısı 2503'e yükseldi

    OHAL ilan edileceği söylentilerine ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Derslerimiz ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cuma’sız-cemaatsiz camiye kader niye fetva verdi?
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların hususî vaktidir
    Genel

    Adaletin kör noktası: Gizli tanık
    Genel

    2 ay çok önemli
    Genel

    Ekonomiyi de vuracak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Korkuyu at, tedbiri al
    Ahmet BATTAL

    YÖK’ü ilânen arıyoruz
    Genel

    İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına ilişkin açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.