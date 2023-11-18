Bebeklerin tahliyesi için müzakere mi olur?

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), İsrail’in kuşattığı Şifa Hastanesinde kalan bebeklerin tahliyesini kolaylaştırmak için Mısırlı yetkililerle birlikte çalıştığı ve İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

DSÖ’den Dr. Richard Brennan yakıt eksikliği ve güvenlik durumunun tahliyeyi zorlaştırdığını belirtti.

Örgütün, Mısırlı yetkililerle birlikte, tahliyeler için “güvenlik teminatı ve güvenli geçiş” sağlamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail Savunma Kuvvetleri ile müzakere ettiğini aktaran Brennan, yakıt eksikliğinin de tahliyeler için sorun teşkil ettiğini ifade etti.

DSÖ tarafından elde edilen son bilgilere göre, Şifa Hastanesinde 36’sı yenidoğan ve 27’si yoğun bakım hastası olmak üzere yaklaşık 600 hasta, 280 personel ve 2 bin 500 yerinden edilmiş kişi bulunuyor.