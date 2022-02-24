"Belarus, Rusya'nın operasyonlarına katılmıyor"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine ait silahlı kuvvetlerin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği operasyona katılmadığını açıkladı.

Belta ajansının haberine göre, Lukaşenko, "Askerlerimiz bu operasyonda yer almıyor." ifadesini kullandı. Ukrayna sınır muhafız servisi, Rus birliklerinin yerel saatle 05.00 sularında Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırdığını duyurmuştu. Moldova ve Litvanya OHAL ilan etti Öte yandan, Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar nedeniyle Moldova ve Litvanya'da da olağanüstü hal ilan edildi.

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