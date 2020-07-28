Belçika'da koronavirüs vaka sayıları yükselişte

Belçika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 402 artarak 66 bin 428'e yükseldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 9 bin 822'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 402 artarak 66 bin 428'e çıktığı kaydedildi. Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 311'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 69'luk, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 76'lık artış gözlemlendiği vurgulandı. AA

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