Belçika'da koronavirüs vaka sayıları yükselişte

Belçika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 402 artarak 66 bin 428'e yükseldi.
Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 9 bin 822'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının 402 artarak 66 bin 428'e çıktığı kaydedildi.
Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 311'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 69'luk, hastaneye kaldırılma oranında ise yüzde 76'lık artış gözlemlendiği vurgulandı.
AA