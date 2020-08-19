Belçika'da koronavirüs vakalarında düşüş

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkılaştırılan tedbirlerden sonra yeni vaka sayılarındaki günlük düşüş sürüyor.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün günlük verilerine göre, 9-15 Ağustos haftasında günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 15 düşüşle 528 oldu. Temmuz başında vakaların artmaya başladığı ülkede salgının en çok etkilediği kent Anvers'te yeni hasta sayısı yüzde 35 azalırken, başkent Brüksel'de ise yüzde 28 artış görüldü. Belçika genelinde toplam vaka sayısı 78 bin 897, ölenlerin sayısı 9 bin 959 oldu. AA

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