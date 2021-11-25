Belçika ile İsrail arasında “etiket krizi”

Belçika’nın, İsrail’in yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini “İsrail’de üretilmiştir” yerine “Yerleşim birimlerinde üretilmiştir” şeklinde etiketleme kararı alması, iki ülke arasında gerilime yol açtı.

Belçika hükümeti, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini “İsrail’de üretilmiştir” yerine “Yerleşim birimlerinde üretilmiştir” şeklinde damgalama kararı aldı.Brüksel’de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll, karar üzerine, ev sahibi dışişleri bakanlığı ve parlamento temaslarını iptal etti. Yerel basının aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin “İsrail’de üretilmiştir” şeklinde damgalanmasının “Filistinlilerin hayatını iyileştirmek, Filistin yönetimini güçlendirmek, Avrupa ile ilişkileri ilerletmek isteyen İsrail siyasetiyle uyum içinde olduğu” savunuldu. AA

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