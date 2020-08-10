Beyrut'ta protestolar devam ediyor

Beyrut'taki patlamada can kaybı 200'ün üzerine çıktı. Vali Abbud halen onlarca kişinin kayıp olduğunu aktardı. Ülkede patlama sonrası başlayan protestolar ise devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki amonyum nitrat patlamasında can kaybı artmaya devam ediyor. Son bilgilere Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle can kaybı 200'ü aştı. Beyrut Valisi Mervan Abbud aralarında yabancı işçilerin de bulunduğu onlarca kişinin halen kayıp olduğunu söyledi. Uzun süre uygunsuz koşullarda saklanan binlerce ton amonyum nitratın patlaması nedeniyle onbinlerce Beyrutlu hasar gören evlerde yaşıyor. Ülkede patlama sonrası başlayan protestolar halen devam ediyor. Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda sorumluların cezalandırılması talep ediliyor. Milyarlarca dolarlık zararın oluştuğu patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında 297 milyon dolar toplandı. Beyrut Valisi geçen hafta yaptığı açıklamada kentteki zararın 10-15 milyar dolar civarında olduğunu açıklamıştı. NTV

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