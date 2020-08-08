"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Beyrut’un hikâyesi

08 Ağustos 2020, Cumartesi
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Salı günü yüzlerce ölümün yaşandığı patlama meydana gelmişti. Patlamaya sebep olan 2 bin 750 ton amonyum nitratı taşıyan gemiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta salı günü en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamada infilak eden 2 bin 750 ton amonyum nitratın Mozambik’te bir madende kullanılmak üzere sipariş edildiği, mürettebatın maaşını ödeyemeyen geminin fazladan yük alarak güzergahında olmamasına rağmen Lübnan’a uğradığı ortaya çıktı. Daha sonra mürettebatın şikâyeti üzerine dava açıldığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yardım talebine yanıt alamayan kaptanın Moldova bandıralı Rus gemisini kaderine terk ettiği belirtiliyor.

‘Fazladan yük almak zorundaydık’

New York Times ve CNN’in haberlerine göre, 2013’te Gürcistan’ın Batum limanından Mozambik’e gitmek üzere yola çıkan MV Rhosus adlı geminin öyküsü şöyle: Resmi kayıtlar ve kaptan Boris Prokoşev’in ifadesine göre gemi yakıt almak için Yunanistan’a uğradı. Geminin Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rus sahibi Igor Grechuşkin, burada Rus ve Ukraynalı mürettebata parasının bittiğini, bu nedenle masrafları karşılamak için fazladan yük almak zorunda olduklarını söyledi. Gemi fazla yükünü aldı ve Beyrut’a uğradı. Rusya Denizciler Sendikası, “ciddi işletme ihlalleri”, liman ücretlerinin ödenmemesi ve mürettebatın şikayetleri nedeniyle MV Rhosus’un, Beyrut’a gelir gelmez alıkonulduğunu duyurdu. Gemi bir daha sefere çıkamadı.

‘Yüzen bomba’

Echo Moscow radyosuna konuşan Kaptan Prokoşev’e göre, mürettebat 11 aydır gemideydi ve erzakları azalmıştı. Prokoşev, “Her gün Putin’e yazdım. Sonunda avukat tutabilmek için geminin yakıtını satmak zorunda kaldık. Çünkü yardım çağrılarımıza yanıt alamadık. Geminin sahibi bize su ve yiyecek vermedi” dedi. Sendikaya göre gemi daha sonra kaderine terk edildi. Paralarını alamayan mürettebat ülkelerine gönderildi. Sendikanın açıklamasında “Geminin yükü tehlikeliydi. Liman idaresi yükün indirilmesine ve başka bir gemiye nakledilmesine izin vermedi” denildi. 2014’te bir Rus yayın organında gemiyi “yüzen bomba” olarak tanımlandı. Prokoşev ve mürettebatı temsil eden Lübnanlı avukat Charbel Dagher arasındaki yazışmalara göre amonyum nitrat Kasım 2014’te mahkeme kararıyla gemiden indirildi ve limandaki bir hangara taşındı. Kötü koşullarda muhafaza edilince infilak etme riski olan amonyum nitrat altı yıl boyunca bu hangarda bekletildi. Lübnan Gümrük İdaresi Başkanı Badri Daher, amonyum nitratın arz ettiği tehlikeyle ilgili altı kez yazılı uyarıda bulunduklarını ancak mahkemenin bunları dikkate almadığını söyledi.

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi öngörülebilir olmaktan çıktı... Bedeli vatandaş ödeyecek!

    Yunanistan’ın Ayasofya İnadı

    Yayın dünyası zaafiyet içinde

    Beyrut’un hikâyesi

    Türkiye, AB için önemli bir ortak

    Bitlis'in Hizan ilçesinde deprem

    İçişleri Bakanlığı "Orman Yangınları" konulu genelge yayımladı

    Aksaray’da maske takmak zorunlu oldu

    New York'taki okullara sonbaharda yüz yüze eğitim izni verilecek

    Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamanın nedenleri netleşmedi

    Türkiye'de 1185 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu

    AB seyahat listesini güncelledi

    ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' açıklaması

    Trump ve Macron'dan 'Lübnan'a yardım' çağrısı

    Belçika, Suudi Arabistan'a silah satışının bir kısmını durdurdu

    Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörünün meydan okumasını kabul etti

    Antalya'da turistlerin Kovid-19 testi otellerde yapılabilecek

    ABD'de temmuz ayında işsizlik düştü

    Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor

    İsrail askerleri Filistinli bir kadını şehit etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kısa bir ara
    Ahmet BATTAL

    Kanun hükmünde tımarhane
    Genel

    Ekonomi öngörülebilir olmaktan çıktı... Bedeli vatandaş ödeyecek!
    Genel

    Yunanistan’ın Ayasofya İnadı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbaz yöneticiler halkı nasıl aldatır?
    Cevher İLHAN

    “Eleştiri hakkı”nın gasbı...
    Risale-i Nur'dan

    Dünyanın üç yüzü var
    Yasemin YAŞAR

    Şeytanı ailece kovmak
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeler başlarken
    Faruk ÇAKIR

    Salgınla mücadele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.