Biden’a çekil baskısı artıyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile ilk münazarasında, gösterdiği zayıf performansın yansımaları devam ediyor.

Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini söyleyenlere, Demokrat Parti’nin önemli isimlerinden Barack Obama ve Nancy Pelosi de katıldı. ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşı nedeniyle başkanlık yarışından çekilmesi yönündeki çağrıları reddederek, başkanlık için en nitelikli aday olduğunu ve Trump’ı yeniden yenebileceğini söyledi. Ankara - Anka

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