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12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Bill Gates Kovid-19’a yakalandı

11 Mayıs 2022, Çarşamba 17:00
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Kovid-19’a yakalandığını açıkladı. Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, “Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım.” ifadesini kullandı.    Gates, Kovid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu. Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck’in antiviral Kovid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.

AA

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