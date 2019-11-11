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11 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Binlerce kişi katıldı: Paris'te İslam karşıtı açıklamalar protesto edildi

11 Kasım 2019, Pazartesi 00:30
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi son haftalarda yapılan İslam karşıtı açıklamalar ve saldırıları protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te birçok derneğin çağrısıyla ve çok sayıda kesimden kişinin katılımıyla Gare Du Nord tren garından toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na yürüdü. 

Eylemciler, Müslümanlara karşı ırkçı açıklamalar ve saldırıların sona ermesini, başörtülü Müslümanlara ayrımcılık yapılmamasını talep etti.

Fransız siyasetçilerin Müslümanları ve İslam'ı hedef alan açıklamalarına ve saldırılara tepki gösteren göstericiler, "Başörtülü Müslüman kadınlar ile dayanışma" sloganları attı ve "Irkçılığa son", "Müslümanlara karşı ayrımcılığa son", "İslamofobiye son", "Müslümanlara karşı şiddete hayır" ve "Başörtüsü siyasi sembol değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye Fransa'da yaşayan Müslümanlar, Müslüman kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, LFI milletvekili Eric Coquerel, Senatör Esther Benbassa, sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, ülkenin en büyük işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) ve İnsan Hakları Ligi (LDH) yetkilileri ve birçok gazeteci katıldı.

Eyleme, Occurence isimli kuruluşa göre 13 bin 500, organizatörlere göre ise 40 bin kişi katıldı.

Fransız bakan gösteriyi eleştirdi

Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, eylem devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gösteriye katılım konusunda çağrıda bulunmadıklarını ifade ederek, bu eylemin laikliğe karşı yapıldığını savundu.

Başörtülü kadına sözlü saldırı

Fransız aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul'un yaklaşık bir ay önce Besançon'da düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemesi ve sözlü saldırıda bulunmasıyla Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." ifadelerini kullanmıştı.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklamasını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Blanquer birkaç gün önce de televizyon kanalında yaptığı açıklamada bu gösteriyi eleştirerek, "Acınacak bir durum. Laikliğe karşı düzenlenen bir gösteri olduğunu çok iyi görüyoruz." demişti.

Senato, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre Fransa'da yaşayan Müslümanların yüzde 42'si hayatlarından en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını belirtmişti.

AA

Etiketler: fransa, paris, gösteri
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