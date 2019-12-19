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BM: 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyacı var

19 Aralık 2019, Perşembe 21:47
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyon Filistinliye ulaşmak için 350 milyon dolar fona ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

McGoldrick, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile 11 Aralık'ta Ramallah'ta kritik durumdaki insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinliler için 348 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını anımsatan McGoldrick, Filistin'de 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini belirtti.

McGoldrick, bunların içinde "en fazla insani yardıma muhtaç" durumdaki 1,5 milyon Filistinliye ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Ama fon kaynakları ve kendi kapasitemizin, ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşmamızı olanaksız kılacağının farkındayız." diye konuştu.

İnsani yardıma muhtaç Filistinlilerin yüzde 65'inin gıda güvensizliği yaşadığını aktaran McGoldrick, "Diğer ihtiyaçlar da sağlık, su, sıhhi tesisat, koruma ve barınak." dedi.

McGoldrick, Filistin halkının ihtiyaçlarının giderek arttığı ve Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yapılan yardımların kısıtlandığı bir dönemde çağrıda bulunduklarının altını çizerek, söz konusu çağrının ayrıca UNRWA'nın çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Özellikle Gazze halkının insani ihtiyaçlarının kritik boyutlarda olduğunu anlatan McGoldrick, talepte bulundukları insani yardımın yüzde 75'ini Gazze halkı için kullanmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: BM, Filistin, insani yardım
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