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15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

BM: Ateşkes sonrasına hazırız

15 Ocak 2025, Çarşamba 20:21
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Guterres’in, ekibi tarafından Gazze’de ateşkes müzakerelerine ilişkin sürekli olarak bilgilendirildiğini aktaran Dujarric, Genel Sekreter’in gelişmeleri çok yakından takip ettiğini vurguladı. Dujarric, “Tüm BM sistemi, Gazze’de ateşkes sağlanması durumunda yardımları artırmak için ne yapılacağına dair yoğun planlama ve hazırlık içinde.” bilgisini verdi. Gazze’de, özellikle güvenliğe ilişkin mevcut sınamaların ateşkes sağlandıktan sonra da devam edebileceğinin bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Dujarric, bunlar için çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

AA

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