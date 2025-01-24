BM ateşkesten umutlu

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu, Asya ve Pasifik’ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Gazze’de ateşkes anlaşmasının çok uzun zamandır beklendiğini belirterek, “Bu bir umut ışığı ve gecikmiş de olsa çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sunuyor” dedi.

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), BM Genel Kurulu tarafından verilen yetki doğrultusunda görevini yerine getirebilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Khiari, “Bu hayatî BM ajansına verdiği güçlü destek için Arap Birliğini bir kez daha takdir ediyoruz” ifadesini kullandı. *** Enkazdan cesetler çıkıyor İsrail’in Gazze’deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 47 bin 283’e yükseldi. İsrail’in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi’nde, son 24 saatte 120’si enkaz altından çıkarılan 122 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda can veren Filistinlilerin sayısı 47 bin 283’e, yaralıların sayısı ise 111 bin 472’ye çıktı. AA

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