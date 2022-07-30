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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

BM'den Türkiye'ye teşekkür

30 Temmuz 2022, Cumartesi 10:57
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, "dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi" olması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Joyce Msuya'nın, Gaziantep ve Hatay'ı da kapsayan 5 günlük Türkiye ziyaretini tamamladığını, bu sürede yerinden edilmiş Suriyeli kadınların yanı sıra insani yardım ortakları, BM personeli, bağışçılar ve sınır ötesi yardım müdahalesine katılan Türk hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Haq, "Matsuya, insani yardım çalışmalarını desteklediği için Türkiye hükümetini alkışladı ve 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı için dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olan Türkiye'ye teşekkür etti." ifadesini kullandı.

"Kuzeybatı Suriye'de 4,1 milyon insan, temel ihtiyaçlarını karşılamak için BM yardımına güveniyor." diyen Sözcü Yardımcısı, her ay Türkiye üzerinden gıda ve diğer yardımlarının Suriye'deki 2,4 milyon kişiye ulaştırıldığı bilgisini aktardı.

AA

Etiketler: BM, Türkiye, teşekkür
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