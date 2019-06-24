BM'den Yemen'de itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler'den, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısının ardından, bölgede son günlerde tırmanan gerilimden endişe duyulduğu belirtilerek, taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Haq, "Son günlerde, Yemen'in çeşitli kısımlarındaki şiddetin tırmanmasından ve Suudi Arabistan'daki sivil altyapılara yönelik füze saldırılarından endişeliyiz." dedi. Bölgede gerilimin tırmanmasının barış umutlarını tehlikeye attığını kaydeden Haq, taraflara itidal çağrısında bulundu AA

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